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Cleveland-Cliffs’in Kanadalı Stelco devralımı onaylandı

Çarşamba, 09 Ekim 2024 12:11:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli madencilik ve çelik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., Kanada merkezli çelik üreticisi Stelco Holdings Inc. devralımına yönelik ABD Adalet Bakanlığının başlattığı antitröst incelemesini geçtiğini duyurdu.

Şirket, bu gelişmeyle önemli bir yasal engelin ortadan kalktığını ve devralım sürecinin önünün açıldığını ifade etti. Devralımın bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Cleveland-Cliffs, Stelco’yu yaklaşık 2,5 milyar $ karşılığında devralmak üzere anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Bu sayede çelik üretim kapasitesini artırarak yassı mamul piyasasındaki konumunu güçlendireceğini ve hammadde ile enerji maliyetlerinde avantaj sağlayacağını bildirmişti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Cleveland-Cliffs 

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