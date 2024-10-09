Cleveland-Cliffs’in Kanadalı Stelco devralımı onaylandı

ABD merkezli madencilik ve çelik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., Kanada merkezli çelik üreticisi Stelco Holdings Inc. devralımına yönelik ABD Adalet Bakanlığının başlattığı antitröst incelemesini geçtiğini duyurdu.

Şirket, bu gelişmeyle önemli bir yasal engelin ortadan kalktığını ve devralım sürecinin önünün açıldığını ifade etti. Devralımın bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Cleveland-Cliffs, Stelco’yu yaklaşık 2,5 milyar $ karşılığında devralmak üzere anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Bu sayede çelik üretim kapasitesini artırarak yassı mamul piyasasındaki konumunu güçlendireceğini ve hammadde ile enerji maliyetlerinde avantaj sağlayacağını bildirmişti.