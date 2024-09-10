Cleveland-Cliffs hala US Steel’in bazı varlıklarını satın almak istiyor

ABD Başkanı Joe Biden, United States Steel Corporation’ın (US Steel) Japon çelik üreticisi Nippon Steel tarafından devralınmasının önüne geçmeyi planlıyor. ABD merkezli madencilik ve çelik şirketi Cleveland-Cliffs Inc. de bunu destekleyerek, sendikalı istihdamı korumak için US Steel'in bazı varlıklarını satın almaya ve yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Nippon Steel’in US Steel’i devralmasından kaynaklanabilecek tehditlere ilişkin olarak Yabancı Yatırım Komitesi’nden hala bir yanıt bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Cleveland-Cliffs’in US Steel’i satın almak için yaptığı 7,3 ​​milyar $’lık teklif geçtiğimiz yıl reddedilmişti.

Cleveland-Cliffs’in CEO’su Lourenco Goncalves, “Yıllardır ABD’li çelik şirketlerine ve sendikalı çalışanlara zarar veren haksız ticaret uygulamalarının ardından Birleşik Çelik İşçileri Sendikası’nın iç piyasaya zarar veren ticari uygulamalar konusunda kapsamlı bir geçmişe sahip olan Nippon Steel’e genel olarak karşı çıkması şaşırtmıyor. US Steel'in devralım gerçekleşmezse entegre çelik üretimini durduracağına, sendikalı çalışanlarını işten çıkaracağına ve genel merkezini Pittsburgh’dan taşıyacağına yönelik söylemleri yalnızca birer tehdit. Hükümet ise bu tehditlere boyun eğmeyeceğini gösterdi,” şeklinde konuştu.