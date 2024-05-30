Cleveland-Cliffs NLMK'nın ABD'deki varlıklarına talip

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Basında çıkan haberlere göre ABD merkezli madenci Cleveland-Cliffs Inc., Rus çelik üreticisi NLMK'nın ABD’deki varlıklarını devralmak için şirket yönetimiyle görüşmelere başladı.

Pensilvanya eyalatine bağlı Farrell kentinde haddehanesi, Sharon kentinde kaplamalı mamul tesisi ve Indiana eyaletine bağlı Portage kentinde de sıvı çelik üretim kapasitesi yıllık 700.000 mt seviyesinde yer alan bir elektrik ark ocaklı tesisi bulunan NLMK USA’in ABD piyasasındaki konumunun güçlü olduğu ifade edildi.

Ayrıca konuya yakın kaynaklar, satışın gerçekleşmesi halinde Rus çelik üreticisinin varlıklarının değerinin 500 milyon $’ın üzerinde olabileceğine dikkat çekti.