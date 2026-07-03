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Cleveland-Cliffs ABD savunma sektörüyle 400 milyon $ değerinde sözleşme imzaladı

Cuma, 03 Temmuz 2026 11:01:46 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Savaş Bakanlığı ABD merkezli çelik üreticisi Cleveland-Cliffs Steel Corp.’a taneleri yönlendirilmiş silisli sac tedariki için 400 milyon $ değerinde beş yıllık bir sözleşme verildiğini açıkladı. Savunma Lojistik Ajansı aracılığıyla verilen belirsiz teslimatlı ve belirsiz tonajlı sözleşmenin 8 Eylül 2030’da tamamlanması bekleniyor.

Sözleşme Cleveland-Cliffs’in ABD’deki tek yerli taneleri yönlendirilmiş silisli sac üreticisi olması nedeniyle tek kaynak yöntemiyle verildi. Anlaşma dönem boyunca azami 53.000 mt ton malzeme tedarikini kapsarken, şirket söz konusu çeliği Kara Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri’nin kullanımına sunacak.

Cleveland-Cliffs CEO’su Lourenco Goncalves daha önce yaptığı açıklamada ABD hükümetinin taneleri yönlendirilmiş silisli sacı ulusal güvenlik amacıyla stokladığını ve olası tedarik kesintilerine karşı yerli rezerv oluşturduğunu belirtmişti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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