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Liberty Steel cansız talep nedeniyle Illinois tesisindeki çalışanlarını geçici ücretsiz izne çıkarıyor

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 15:55:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel, sanayi tipi tel ürünleri pazarındaki cansız talebin operasyonlar üzerindeki baskısını sürdürmesi nedeniyle ABD'de bulunan Illinois tesisinde çalışanlarını geçici ücretsiz izne çıkarmaya başladı.

İş gücüne yönelik düzenlemelerin geçici olduğu ve üretimin mevcut müşteri talebiyle uyumlu hale getirilmesinin amaçladığı belirtildi. Liberty Steel, piyasa koşullarının iyileşmesiyle ücretsiz izne çıkarılan çalışanların işlerine geri dönmesinin beklendiğini ifade etti.

Tel üretim tesisindeki çalışanların büyük bölümü etkilendi

Liberty Steel'e göre geçici ücretsiz izin uygulaması ağırlıklı olarak sanayi tipi çit sistemleri, tel ürünleri ve diğer nihai mamullerin üretildiği tel üretim tesisindeki çalışanları kapsıyor.

Tesiste 600'ün üzerinde çalışan bulunurken, bunların yaklaşık 300'ü tel üretim tesisinde görev yapıyor. Şirket, bu çalışanların büyük çoğunluğunun uygulamadan etkileneceğini belirtirken, kesin sayı paylaşmadı. Çalışanlar kademeli olarak ücretsiz izne çıkarılıyor.

Şirket ayrıca haksız ticaret uygulamalarına konu olan ürün ithalatının da piyasayı olumsuz etkilediğini ve yerel üreticiler üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Şirket yetkilisi, birçok üretici gibi Liberty Steel'in de işletmenin uzun vadeli sürdürülebilirliğini korurken müşteri talebine uyum sağlamak amacıyla üretim seviyelerini dönemsel olarak ayarladığını söyledi.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Liberty Steel 

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