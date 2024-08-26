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Citibank AB çelik sektörünün artan marjlar sayesinde bu yıl toparlanmasını bekliyor

Pazartesi, 26 Ağustos 2024 14:51:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre ABD merkezli Citibank, Avrupa çelik sektörünün hammadde fiyatlarında kaydedilen düşüş nedeniyle artan marjlar sayesinde bu yıl toparlanacağını belirtti. Bölgedeki çelik fiyatları geleneksel olarak yaz aylarında düşerek marjların azalmasına yol açacak olsa da Avrupa çelik sektöründeki toparlanma yıl sonuna doğru güçlenecek. Ayrıca banka, AB’nin ihracatının yılın geri kalanında yavaşlamaya devam ederek arz-talep dengesine katkıda bulunacağını öngörüyor. Citibank Avrupa çelik sektöründe görülebilecek toparlanmanın ArcelorMittal, Salzgitter, Aperam ve Acerinox gibi bazı şirketlere fayda sağlayacağını belirtti.

Buna ek olarak banka, ABD ekonomik faaliyetlerinde beklenen yavaşlama, zayıf inşaat sektörü ve genel imalat nedeniyle küresel çelik talebinin kısa vadede geçtiğimiz yıla kıyasla düşmesini bekliyor. Kısa vadede küresel çelik fiyatlarına ilişkin ise banka, talep artana kadar fiyatların baskı altında kalacağını tahmin ediyor. Öte yandan altyapı yatırımlarıyla desteklenecek uzun vadeli talep sayesinde orta vadeli görünüm olumlu seyrediyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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