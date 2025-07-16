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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Temmuz ayının sonunda %1,5 düştü, stoklar azaldı

Çarşamba, 16 Temmuz 2025 14:47:21 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayı başında (1-10 Temmuz), Haziran ayı sonuna (21-30 Haziran) kıyasla %1,5 düşüşle 2,1 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Haziran ayı sonunda, Haziran ayı ortasına (11-20 Haziran) kıyasla %0,9 düşüşle 2,13 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları ise 30 Haziran tarihine kıyasla %2,4 düşüşle 15,07 milyon mt olarak kaydedildi. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

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