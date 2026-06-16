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Çin'in ham çelik üretimi 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde %3,9 geriledi, Mayıs ayında hafif toparlandı

Salı, 16 Haziran 2026 12:23:04 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin'in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimleri, yıllık bazda sırasıyla %3,1, %3,9 ve %1,5 düşüşle 354,71 milyon mt, 415,53 milyon mt ve 592,99 milyon mt olarak gerçekleşti.

Ham çelik üretimindeki düşüş oranı, yılın ilk dört ayındaki düşüş hızına 0,2 puan daha yavaş oldu. Bu gelişmede arz yönlü yapısal reformlar ve çelik sektörünün üretim kontrolüne yönelik uygulamaları etkili oldu.

Mayıs ayında ise Çin'in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimleri yıllık bazda sırasıyla %2,6, %2,7 ve %2,8 düşüşe ve aylık bazda %3,2, %0,9 ve %0,3 artışla 72,97 milyon mt, 84,36 milyon mt ve 123,03 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. 

Ham çelik üretiminde Mayıs ayında görülen aylık bazdaki %0,9'luk artış, geleneksel canlı sezon olarak kabul edilen Mayıs ayında üretimin yükseldiğini ortaya koydu.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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