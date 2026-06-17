Çin çelik sektöründe sanayi üretimi 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %1,8 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Mayıs döneminde Çin'in demir-çelik ergitme ve haddeleme sektöründeki katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda %1,8 artış gösterdi.

Aynı dönemde Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi ise yıllık bazda %5,4 yükseldi.

Yılın ilk beş ayında madencilik sektöründeki katma değerli sanayi üretimi %4,8, imalat sanayisindeki katma değerli sanayi üretimi ise %5,5 oranında artış kaydetti.

Mayıs ayında ise Çin'in izabe ve haddeleme sektöründeki katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda %1,6 yükseldi. Aynı ayda madencilik sektöründeki katma değerli sanayi üretimi %2,3, imalat sanayisindeki katma değerli sanayi üretimi ise %4,4 oranında artış gösterdi.