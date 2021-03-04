CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat sonunda %0,85 arttı

Perşembe, 04 Mart 2021 14:59:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Şubat ayı sonunda (21-28 Şubat), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Şubat ortasına (11-20 Şubat) kıyasla %0,85 artış göstererek 2,32 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Nihai mamul üretimi de söz konusu dönemde, Şubat ortasına göre daha yüksek bir hızda %11,52 artış gösterdi.

Bu yılın Şubat ayı ortasında, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayının başına (1-10 Şubat) kıyasla %3,49 oranında güçlü bir şekilde artarak 2,28 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri düştü. 28 Şubat itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Şubat’a kıyasla 1,14 milyon mt veya %6,48 düşüş kaydederek 16,41 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 26 Şubat itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 19 Şubat’a kıyasla 133 RMB/mt (31,6$/mt) veya %2,9 artış göstererek 4.690 RMB/mt (724$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,4758 RMB