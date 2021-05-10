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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi güçlü talep nedeniyle Nisan sonunda %3,25 arttı

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 16:29:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Nisan ayı sonunda (21-30 Nisan), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Nisan ayının ortasına (11-20 Nisan) kıyasla %3,25 artış göstererek 2,39 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Nisan ayı ortasında, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi, Nisan ayının başına (1-10 Nisan) kıyasla %2,21 artışla 2,32 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri azaldı. 30 Nisan itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Nisan’a kıyasla 2,49 milyon mt veya %15,69 düşüş kaydederek 13,41 milyon mt seviyesine geriledi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 30 Nisan itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 20 Nisan’a kıyasla 154 RMB/mt (23,9$/mt) veya %3,02 artış göstererek 5.247 RMB/mt (814$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,4425 RMB


Etiketler: mali sonuçlar  Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  ham çelik  |  benzer haberler »


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