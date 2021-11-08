CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim sonunda %7,43 düştü

Pazartesi, 08 Kasım 2021 12:34:23 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin, bu yılın Ekim ayı sonunda (21-31 Ekim), Ekim ayı ortasına (11-20 Ekim) kıyasla %7,43 düşüşle 1,73 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayının ortasında, Ekim ayının başına (1-10 Ekim) kıyasla %0,08 artarak 1,88 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin yerel çelik piyasasında, stok seviyelerinin düştüğü gözlendi. 31 Ekim tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 20 Ekim tarihine kıyasla 1.600 mt veya %0,01 düşerek 12,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 29 Ekim tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları, 20 Ekim tarihine kıyasla 490 RMB/mt (77$/mt) veya %8,43 düşüşle 5.320 RMB/mt (832$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.