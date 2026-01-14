 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in demir cevheri ithalatı 2025’te %1,8 artışla tarihi zirveye ulaştı

Çarşamba, 14 Ocak 2026 10:44:08 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrükler Genel İdaresinin yayımladığı son verilere göre 2025 yılında ülkenin demir cevheri ithalatı, yıllık bazda %1,8 artışla 1,26 milyar mt seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, 2025’te ham çelik üretiminde yaklaşık 40 milyon mt’luk düşüş yaşanmasına rağmen Çin’in demir cevheri ithalatını 22 milyon mt artırdığını, demir cevheri arzındaki artışın hız kazandığını ve değişen piyasa trendlerini gösteriyor. 

Geçen yılın Aralık ayında ise Çin’in demir cevheri ithalatı %6,4 yıllık bazda ve %8,2 aylık bazda artışla 119,65 milyon mt oldu. Söz konusu seviye, yıl içindeki en yüksek aylık ithalat hacmi olarak kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Goldman Sachs Çinli çelik üreticilerinin marjlarının zayıf kalmaya devam etmesini bekliyor

13 Oca | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 12 Ocak 2025

12 Oca | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 9 Ocak 2026

09 Oca | Hurda ve Hammadde

SteelOrbis yıl sonu değerlendirmesi: 2025’te cevher piyasası rasyonel hareket etmedi, koklaşabilir taş kömürü temel ...

07 Oca | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 6 Ocak 2026

06 Oca | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 31 Aralık 2025

31 Ara | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 30 Aralık 2025

30 Ara | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 29 Aralık 2025

29 Ara | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 26 Aralık 2025

26 Ara | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 23 Aralık 2025

23 Ara | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis