Çin’in demir cevheri ithalatı 2025’te %1,8 artışla tarihi zirveye ulaştı

Çin Gümrükler Genel İdaresinin yayımladığı son verilere göre 2025 yılında ülkenin demir cevheri ithalatı, yıllık bazda %1,8 artışla 1,26 milyar mt seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, 2025’te ham çelik üretiminde yaklaşık 40 milyon mt’luk düşüş yaşanmasına rağmen Çin’in demir cevheri ithalatını 22 milyon mt artırdığını, demir cevheri arzındaki artışın hız kazandığını ve değişen piyasa trendlerini gösteriyor.

Geçen yılın Aralık ayında ise Çin’in demir cevheri ithalatı %6,4 yıllık bazda ve %8,2 aylık bazda artışla 119,65 milyon mt oldu. Söz konusu seviye, yıl içindeki en yüksek aylık ithalat hacmi olarak kaydedildi.