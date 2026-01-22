 |  Giriş 
Çin'in demir cevheri üretimi 2025 yılında %2,8 düştü

Perşembe, 22 Ocak 2026 10:06:19 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosuna göre 2025 yılında Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %2,8 azalarak 938,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Aralık ayında Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla ve Kasım ayına göre %4,4 düşüşle 79,3 milyon mt oldu. 

Aralık ayında Çin’de ithal demir cevheri fiyatları önce düştü, ardından ayın ortasında toparlandı ve geri kalan günlerde sınırlı bir aralıkta dalgalı seyretti. En düşük seviye 9-15 Aralık tarihlerinde 104$/mt, en yüksek seviye ise 18, 22 ve 29 Aralık tarihinde 107$/mt olarak kaydedildi. 


