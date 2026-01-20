Çin Simandou'dan ilk demir cevheri siparişini teslim aldı, Avustralya ve Brezilya’ya bağımlılığı azalacak

Reuters’ın haberine göre Çin, Gine’deki Simandou madeninden yapılan ilk demir cevheri sevkiyatını teslim alarak uzun vadeli hammadde tedarikini güvence altına alma stratejisinde önemli bir adım atmış oldu. Söz konusu sevkiyat, Çin’in demir cevheri tedarik kaynaklarını çeşitlendirme hedefi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Çinli çelik üreticisi China Baowu Steel Group, yaklaşık 200.000 mt demir cevheri taşıyan Winning Youth adlı dökme yük gemisinin 46 günlük bir yolculuğun ardından 17 Ocak tarihinde Çin’in Zhejiang eyaletindeki Majishan limanına ulaştığını ve böylelikle Simandou’dan Çin’e yapılan ilk demir cevheri teslimatının tamamlandığını açıkladı. Gemi, 2025 yılının Aralık başında Gine’deki Morebaya limanından yola çıkmıştı. Ayrıca ikinci sevkiyat için bir geminin daha Aralık ayının sonunda Gine’den ayrıldığı bildirildi.

Simandou projesi arz güvenliğinin merkezinde

Simandou, planlanan yıllık 120 milyon mt üretim kapasitesi ve yaklaşık %65 tenörlü demir cevheri rezervleriyle dünyanın en büyük cevher yataklarından biri olarak öne çıkıyor. Projenin, küresel çelik sektörü için yüksek kalite hammadde tedarikinde kilit bir rol oynadığı belirtiliyor.

Proje, dört ayrı bloktan oluşuyor ve yatırımcıları arasında Rio Tinto, Çin hükümetine bağlı Chalco ve Winning Consortium Simandou yer alıyor. China Baowu, hisse devri yoluyla proje içerisinde stratejik bir paya sahip bulunuyor.

Simandou’nun Çin açısından taşıdığı stratejik önem, madenin 2025 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen açılış törenine Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong’un da katılmasıyla açıkça ortaya konmuştu.

Avustralya ve Brezilya’ya bağımlılık azalıyor

Simandou cevherinin Çin’e ulaşması, ülkenin demir cevheri ithalatında Avustralya ve Brezilya’ya olan yüksek bağımlılığını azaltma yönündeki çabalarını da yansıtıyor. Avustralya ve Brezilya halihazırda Çin’in toplam demir cevheri ithalatının yaklaşık %80’ini karşılıyor.

Çin’in tedarik kaynaklarının çeşitlendirmesine ek olarak başka önemli yapısal adımlar attığı biliniyor. 2022 yılında kurulan China Mineral Resources Group, demir cevheri alımlarını merkezileştirerek ülkenin küresel madenciler karşısındaki pazarlık gücünü artırmayı hedefliyor.