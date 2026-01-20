 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin...

Çin Simandou'dan ilk demir cevheri siparişini teslim aldı, Avustralya ve Brezilya’ya bağımlılığı azalacak

Salı, 20 Ocak 2026 12:10:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ın haberine göre Çin, Gine’deki Simandou madeninden yapılan ilk demir cevheri sevkiyatını teslim alarak uzun vadeli hammadde tedarikini güvence altına alma stratejisinde önemli bir adım atmış oldu. Söz konusu sevkiyat, Çin’in demir cevheri tedarik kaynaklarını çeşitlendirme hedefi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Çinli çelik üreticisi China Baowu Steel Group, yaklaşık 200.000 mt demir cevheri taşıyan Winning Youth adlı dökme yük gemisinin 46 günlük bir yolculuğun ardından 17 Ocak tarihinde Çin’in Zhejiang eyaletindeki Majishan limanına ulaştığını ve böylelikle Simandou’dan Çin’e yapılan ilk demir cevheri teslimatının tamamlandığını açıkladı. Gemi, 2025 yılının Aralık başında Gine’deki Morebaya limanından yola çıkmıştı. Ayrıca ikinci sevkiyat için bir geminin daha Aralık ayının sonunda Gine’den ayrıldığı bildirildi.

Simandou projesi arz güvenliğinin merkezinde

Simandou, planlanan yıllık 120 milyon mt üretim kapasitesi ve yaklaşık %65 tenörlü demir cevheri rezervleriyle dünyanın en büyük cevher yataklarından biri olarak öne çıkıyor. Projenin, küresel çelik sektörü için yüksek kalite hammadde tedarikinde kilit bir rol oynadığı belirtiliyor.

Proje, dört ayrı bloktan oluşuyor ve yatırımcıları arasında Rio Tinto, Çin hükümetine bağlı Chalco ve Winning Consortium Simandou yer alıyor. China Baowu, hisse devri yoluyla proje içerisinde stratejik bir paya sahip bulunuyor.

Simandou’nun Çin açısından taşıdığı stratejik önem, madenin 2025 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen açılış törenine Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong’un da katılmasıyla açıkça ortaya konmuştu.

Avustralya ve Brezilya’ya bağımlılık azalıyor

Simandou cevherinin Çin’e ulaşması, ülkenin demir cevheri ithalatında Avustralya ve Brezilya’ya olan yüksek bağımlılığını azaltma yönündeki çabalarını da yansıtıyor. Avustralya ve Brezilya halihazırda Çin’in toplam demir cevheri ithalatının yaklaşık %80’ini karşılıyor.

Çin’in tedarik kaynaklarının çeşitlendirmesine ek olarak başka önemli yapısal adımlar attığı biliniyor. 2022 yılında kurulan China Mineral Resources Group, demir cevheri alımlarını merkezileştirerek ülkenin küresel madenciler karşısındaki pazarlık gücünü artırmayı hedefliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Baowu 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 20 Ocak 2026

20 Oca | Hurda ve Hammadde

BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi 2025-26 mali yılının ilk yarısında %2,3 yükseldi

20 Oca | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Ocak 2026

20 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 19 Ocak 2026

19 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 19 Ocak 2026

19 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Ocak 2026

16 Oca | Hurda ve Hammadde

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Aralık ayında %6,7 arttı

16 Oca | Çelik Haberler

Hadeed demir cevheri taşımacılığı için Bahri ile iş birliği fırsatlarını değerlendiriyor

16 Oca | Çelik Haberler

Kongo hükümeti 29 milyar $’lık MIFOR demir cevheri projesini duyurdu

16 Oca | Çelik Haberler

Cadence Minerals, Amapá demir cevheri projesi için ön çevresel lisans aldı

16 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis