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Çinli şirketler hidrojen sektörünü geliştirmek için yeşil hidrojen konsorsiyumu oluşturacak

Salı, 27 Ağustos 2024 13:37:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çin’de devlete bağlı madencilik ve enerji şirketi China Energy Investment Corporation, Devlet Konseyi Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu’nun yeşil hidrojen üretimi, depolanması ve taşınmasına yönelik konsorsiyum oluşturulmasına onay verdiğini duyurdu.

State Energy Group ve Sinopec’in öncülük edeceği konsorsiyuma China Energy Investment Corporation, State Power Investment Corporation ve China Aerospace Science and Technology Corporation gibi devlete bağlı diğer şirketler de dahil olacak. Söz konusu konsorsiyum, yerel yeşil hidrojen sektörünün geliştirilmesi ve büyük ölçekli yeşil hidrojen uygulamalarını teşvik etmek amacıyla sistematik bilimsel araştırmaya odaklanacak.

Sinopec Başkanı Ma Yongsheng, yeşil hidrojenin yalnızca gelişmekte olan sektörler için değil, aynı zamanda yeşil ve düşük karbonlu üretime geçiş açısından da önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Karbonsuzlaşma 

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