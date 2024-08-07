Çin karbon emisyonları için ikili kontrol sistemi uygulamayı planlıyor

Çin Devlet Konseyi, karbon emisyonları için ikili kontrol sistemi uygulayan detaylı bir çalışma planı yayımladı. Bu planla birlikte ülkenin karbon emisyonu hedeflerine ulaşmak amacıyla enerji tüketimi kontrolünden karbon emisyonu kontrolüne geçtiği görülüyor.

“İkili kontrol sistemi” hem toplam karbon emisyonlarını hem de bir ürün üretilirken ortaya çıkan ve emisyon yoğunluğu da denilen emisyonları düzenleme anlamına geliyor.

Üç safhadan oluşan projenin 2025’e kadar sürecek olan ilk safhasında üretimin her seviyesinde ne kadar karbon emisyonu yapıldığını ölçmek ve bu ölçümleri geliştirmek için altyapı çalışmaları yapılacak. 2026-2030 yılları arasını kapsayan ikinci safhada ikili kontrol sistemi devreye girecek ve emisyon yoğunluğu düşürülecek. Üçüncü safhada ise toplam emisyona ağırlık verilip emisyon yoğunluğu ikinci plana indirilecek. Çin, karbon hedeflerini belirleyip bir değerlendirme sistemi oluşturarak farklı bölgelerdeki karbon emisyonu kontrol gereksinimlerini daha da güçlendirip toplam emisyonun kademeli bir şekilde azalmasını sağlayacak.

Bununla birlikte ülkede ekonomik ve sosyal kalkınma planlarına karbon emisyon kotaları dahil edilecek ve var olan kurallar ve politikalar gerek görüldüğü takdirde ikili kontrol sistemine uyumlu olacak şekilde düzenlenecek.

Çin, 2025 yılına kadar bu ikili sistemi sağlam bir çerçeveye yerleştirmek için istatistik ve hesaplama sistemlerini geliştirmeyi planlıyor. Bu kapsamda elektrik, çelik, inşaat ve petrokimya sektörlerine öncelik verilmiş durumda.