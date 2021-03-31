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Çinli şirketler Cezayir’de demir cevheri yatağı geliştirecek

Çarşamba, 31 Mart 2021 17:12:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ın bildirdiğine göre, Çinli şirketlerden oluşan bir konsorsiyum, Cezayir’de bulunan bir demir cevheri yatağını geliştirmek için Cezayir merkezli Algerian National Company of Iron and Steel ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Ülkenin enerji bakanı Mohamed Arkab’ın Reuters’a bildirdiği üzere proje, Cezayir'in güneyinde bulunan Tindouf’taki Gara Djebilet demir madeninde yürütülecek. Ön tahminlere göre, yatırımın 2 milyar $ civarında olması bekleniyor.

Konsorsiyum, China International Water & Electric Corp, Heyday Solar ve demir ile çelik üreticisi Metallurgical Corporation of China’dan oluşuyor.


Etiketler: Kuzey Afrika  Cezayir  hammaddeler  madencilik  yatırım  demir cevheri  |  benzer haberler »


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