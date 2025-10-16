 |  Giriş 
Çin’in yeni elektrikli araç satışları 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %34,9 arttı

Perşembe, 16 Ekim 2025 09:40:57 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre bu yılın ilk sokuz ayında ülkede yeni elektrikli araç üretimi yıllık bazda %35,2 artışla 11,24 milyon adet, satışı ise yıllık bazda %34,9 artışla 11,22 milyon adet oldu. Söz konusu dönemde yeni elektrikli araç satışları, toplam yeni araç satışlarının %46,1’ini oluşturdu.

Sadece Eylül ayında ise Çin’de yeni elektrikli araç üretimi yıllık bazda %23,7 artışla 1,61 milyon adet, satışı ise yıllık bazda %24,6 artışla 1,6 milyon adet olarak kaydedildi. Elektrikli araç satışları toplam yeni araç satışlarının %49,7’sini oluşturdu.

İlk dokuz ayda Çin’in yeni elektrikli araç ihracatı yıllık bazda %89,4 artışla 1,75 milyon adet olurken, sadece Eylül ayında söz konusu ihracat yıllık iki kat artış ve aylık %0,9 düşüşle 222.000 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

