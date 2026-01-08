Çin’de perakende binek araç satışları 2025 yılı Aralık ayında %13 düştü

Çin Binek Araç Birliğinin yaptığı açıklamaya göre ülkede perakende binek araç satışları Aralık ayında aylık %3 artış ve yıllık %13 düşüşle 2,3 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 2025 yılının tamamında ülkede binek araç satışları yıllık bazda %4 artışla 23,8 milyon adet oldu.

Elektrikli araç satışları ise Kasım ayında aylık bazda %5 ve yıllık %7 artışla 1,39 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

2025 yılının tamamında ise ülkede elektrikli araç satışları yıllık bazda %18 artışla 12,9 milyon adet oldu.