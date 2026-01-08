 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de perakende binek araç satışları 2025 yılı Aralık ayında %13 düştü

Perşembe, 08 Ocak 2026 10:13:30 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliğinin yaptığı açıklamaya göre ülkede perakende binek araç satışları Aralık ayında aylık %3 artış ve yıllık %13 düşüşle 2,3 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 2025 yılının tamamında ülkede binek araç satışları yıllık bazda %4 artışla 23,8 milyon adet oldu. 

Elektrikli araç satışları ise Kasım ayında aylık bazda %5 ve yıllık %7 artışla 1,39 milyon adet seviyesinde kaydedildi. 

2025 yılının tamamında ise ülkede elektrikli araç satışları yıllık bazda %18 artışla 12,9 milyon adet oldu. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları 2025 yılının Aralık sonunda %3,6 azaldı

07 Oca | Çelik Haberler

Çin’in toptan elektrikli araç satışları 2025 yılında %25 arttı

07 Oca | Çelik Haberler

Çin’de ağır kamyon satışları 2025 yılında %26 arttı

05 Oca | Çelik Haberler

CITIC, Stemcor'un tüm hisselerini satın alıyor

31 Ara | Çelik Haberler

Çin Maliye Bakanlığından konut sektörünü destekleyen hamle

31 Ara | Çelik Haberler

Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2025 yılının Aralık ayında %46,3’e indi

31 Ara | Çelik Haberler

Çin, Xianyang’da birinci seviye acil durum uygulaması devreye alındı

30 Ara | Çelik Haberler

Sanbao Group 2,56 milyon mt kapasiteli soğuk silisli sac projesinin ilk üretim hattını devreye aldı

30 Ara | Çelik Haberler

Çin’de otomobil satışlarının 2026’nın ilk çeyreğinde %25 düşmesi bekleniyor

30 Ara | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %4 düştü

15 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis