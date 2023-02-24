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Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları 2022’de %6 düştü

Cuma, 24 Şubat 2023 11:06:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları 2022 yılında %6 düşüşle 3,8 trilyon RMB (550 milyar $) oldu. Aynı yıl ülkenin demir yollarına yönelik sabit varlık yatırımları ise neredeyse yatay seyrederek 710,9 milyar RMB (103,2 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

2022’de Çin’de kara ve su yollarına yapılan yatırım sırasıyla yıllık %9,7 artışla 2,9 trilyon RMB (420 milyar $) ve yıllık %10,9 artışla 167,9 milyar RMB (24,4 milyar $) oldu.

Ulaştırma Bakanı Li Xiaopeng, 2023-2027 döneminde ülkenin ulaştırma sektöründeki gelişimi hızlandırmak amacıyla beş yıllık bir plan hazırlanacağını ve uygulanacağını belirtti.

2018-2022 döneminde ülkenin ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları 17 trilyon RMB’yi (2,5 trilyon $) aştı.

1$ = 6,8942 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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