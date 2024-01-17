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Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları 2022 yılına benzer şekilde 2023’te %9,6 düştü

Çarşamba, 17 Ocak 2024 10:59:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım 2023 yılında %9,6 düşüşle 11,1 trilyon RMB (1,6 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Bu düşüş miktarının 2022 yılında kaydedilen %10’luk düşüşe çok yakın olması gayrimenkul sektörünün güç kaybetmeye devam ettiğini gösterdi.

Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %8,5 düşüşle 1,1 milyar m2 olarak kaydedilirken yılın ilk on bir ayında bu düşüş %8 olmuştu. 2022 yılı ile kıyaslandığında düşüş daha yavaş olurken piyasa oyuncuları 2022’deki %24,3’lük düşüşün çok fazla olduğunu göz önünde bulundurarak bunun bir toparlanma değil, aşağı yönlü hareketin devamı olduğunu ifade etti.

Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %7,2 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %20,4 geriledi. İnşaat sektöründeki çelik talebinin en büyük göstergelerinden biri olan yeni inşaat alanları 2022 yılında %39,4 gerilemişti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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