Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları yıl sonunda 760 milyar RMB olacak

Perşembe, 28 Aralık 2023 12:37:36 (GMT+3) | Şanghay

China Railway Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre, demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımlarının 2023 yılının sonunda 760 milyar RMB (107 milyar $) olması bekleniyor.

Yılın ilk on bir ayında Çin’de faaliyete başlayan yeni demir yolu hatlarının uzunluğu 1.636 km’ye ulaşırken bunun 1.488 kilometresini yüksek hızlı demir yolları oluşturdu. Ülkenin faaliyetteki demir yolu uzunluğu Kasım ayının sonunda 43.700 km yüksek hızlı demir yolu da dahil olmak üzere 155.500 km seviyesinde kaydedildi.

China Railway Corporation, 2023’te devreye alınacak yeni hatların uzunluğunun 3.000 km olacağını ve 2.500 km yüksek hızlı demir yolu inşa edileceğini ifade etti.