Çin’de sabit varlık yatırımları 2023 yılında %3 yükseldi

Çarşamba, 17 Ocak 2024 10:43:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, geçtiğimiz yıl ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %3 artışla 50,3 trilyon RMB (7,1 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Yalnızca Aralık ayında sabit varlık yatırımları aylık %0,09 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %5,9 artış kaydetti.

Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %2,1 ve %6,5 artış gösterdi.

1$ = 7,1168 RMB