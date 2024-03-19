Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Şubat döneminde %9 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk iki ayında %9 düşüşle 1,18 trilyon RMB (170 milyar $) seviyesinde yer aldı.
Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %20,5 düşüşle 113,69 milyon m2 olarak kaydedildi.
Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %11 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %29,7 geriledi.
Şubat ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Ocak ayında kaydedilen %93,36’ya kıyasla %92,13’e geriledi.