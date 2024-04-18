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Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları ilk çeyrekte %9,5 düştü

Perşembe, 18 Nisan 2024 10:51:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk üç ayında %9,5 düşüşle 2,21 trilyon RMB (310 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %19,4 düşüşle 226,68 milyon m2 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %11,1 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %27,8 geriledi.

Mart ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Şubat ayında kaydedilen %92,13’e kıyasla %92,07’ye geriledi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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