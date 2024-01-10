Çinli Longxin Iron & Steel elektrik ark ocağını ve pota arıtma ocaklarını yenileyecek

Çarşamba, 10 Ocak 2024 14:12:59 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Anhui eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Longxin Iron & Steel, 588,78 milyon RMB (82,86 milyon $) yatırımla 70 tonluk elektrik ocağı ile 80 tonluk iki pota arıtma ocağını aynı ebattaki yenileriyle değiştirecek. Aynı zamanda vakumlu gaz giderici ve ultra düşük karbon salımlı tozdan arındırma ile su arıtma sistemleri bulunacak sürekli kütük döküm ünitesi de inşa edecek.

Şirketin gelişmiş sürekli hurda ön ısıtma teknolojisi kullanacak yeni ultra yüksek güçlü elektrik ark ocağının kapasitesini değiştirmeyeceği öğrenildi. Ayrıca ısı ve atık enerji geri kazanımı, katı atık, su geri dönüşümü ve diğer teknolojilerin kullanıma alınmasıyla Longxin Iron & Steel, enerji tüketimini azaltabilecek ve çevre koruma önlemleri alabilecek.