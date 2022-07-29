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< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in paslanmaz çelik üretimi yılın ilk yarısında %5,26 düştü

Cuma, 29 Temmuz 2022 11:15:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Özel Kalite Çelik Üreticileri Birliği Paslanmaz Çelik Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz çelik üretimi bu yılın ilk yarısında yıllık 908.000 mt veya %5,26 düşüşle 16,35 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Çin’in paslanmaz çelik ithalatı yıllık %19,6 artışla 1,69 milyon mt olurken, ihracatı yıllık %10,6 artışla 2,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin görünür paslanmaz çelik tüketimi ise yıllık %5,38 düşerek 14,01 milyon mt oldu.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Tüketim Üretim 

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