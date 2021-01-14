Çin’in nihai mamul ithalatı Aralık ayında düştü, 2020’de 20 milyon mt’un üzerine çıktı

Perşembe, 14 Ocak 2021 15:24:47 (GMT+3) | Şanghay



Çin’in gümrük istatistiklerine göre, Çin 2020’de yıllık %64,4 artışla 20,23 milyon mt nihai mamul ithalatı yaptı. Bu rakam, Ocak-Ekim döneminde 15,8 milyon mt’a ulaşan yarı mamul ithalatını kapsamıyor. Bunun sonucunda, güçlü yerel tüketim ve özellikle yerel ve uluslararası fiyatlar arasındaki gözle görülür farkın artmasıyla birlikte, nihai mamul ithalatının 2020 yılının tamamı için kesinlikle 35 milyon mt’un üzerinde olması bekleniyordu. 2020 yılının tamamında nihai mamul ithalatının büyüme hızı, ilk on bir ayda kaydedilen artışa kıyasla 9,9 puan daha düşük oldu. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Çin yıllık %7,1 ve aylık %25,8 düşüşle toplamda 1,37 milyon mt nihai mamul ithal etti.

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