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Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Aralık’ta daha hızlı arttı, 2020’de %15 düştü

Salı, 19 Ocak 2021 15:26:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin gümrük yetkililerine göre, 2020 yılında Çin’in çelik sac ve levha ihracatı yıllık %15 düşüşle 32,73 milyon mt oldu.

Sadece Aralık ayında Çin, yıllık %11,5 ve aylık %12,5 artışla 3,03 milyon mt çelik sac ve levha ihracatı yaptı.

Aralık ayında, Çin çıkışlı sıcak sac ihracat fiyatları, yüksek demir cevheri fiyatlarının desteği ve yerel talep sayesinde artarak 28 Aralık’ta en yüksek seviye olan 728$/mt’a yükseldi, ayın sonunda ve Ocak ayında ise fiyatlar hafifçe düşüş gösterdi. Söz konusu ayda, çelik sac ve levha ihracatındaki yıllık artış, Kasım ayında kaydedilen artıştan 6,9 puan daha hızlı oldu. Bu artış, yılın ilk on bir ayında kaydedilen yıllık %17 düşüşe kıyasla, 2020 yılının tamamı için ihracattaki düşüşü sınırlandırmaya yardımcı oldu.


Etiketler: levha  Çin  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  ticaret  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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