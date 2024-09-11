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Çin Kanada’nın ek vergi kararına yönelik DTÖ’ye şikâyette bulundu

Çarşamba, 11 Eylül 2024 11:40:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada’nın Çin’den ithal çelik ve alüminyum ürünlerinin yanı sıra elektrikli araçlara yönelik yakın zamanda açıkladığı ek vergiler karşısında Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikâyette bulundu. Kanada’nın Çin’den ithal söz konusu ürünlere ek vergi uygulama kararını geri çekmesi isteniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kanada, 15 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Çin’den ithal sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çelik boru ve silisli sac dahil olmak üzere çelik ürünlerine %25 oranında ilave vergi getirmeye karar vermişti. Ülke ayrıca 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere Çin’de üretilen tüm elektrikli araçlara halihazırda uygulanan %6,1’lik verginin yanında %100 oranında ilave vergi getirmeyi planlıyor.

Buna ek olarak Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada’nın çeşitli tarafların itirazlarını göz ardı ederek Çin’den yapılan ithalata karşı ayrımcı ve tek taraflı kısıtlayıcı önlemler aldığı iddiasıyla Kanada’ya yönelik soruşturma başlatacağını açıkladı.


Etiketler: Çin Kanada Uzak Doğu Ticaret İth/ihr İstatistikleri 

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