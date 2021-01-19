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Çin’in çelik çubuk ihracatı 2020’de %28 düşerken, Aralık ayında aylık %40 arttı

Salı, 19 Ocak 2021 15:22:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

2020 yılında, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %28 düşüşle 6,9 milyon mt seviyesinde olurken, ülkenin filmaşin ihracatı ise yıllık %1,3 düşüşle 2,03 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı anda, Çin’in köşebent ihracat hacmi yıllık %13,7 düşüşle 2,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Sadece Aralık ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %14,6 düşüş ve aylık %40 artışla 630.000 mt olurken, filmaşin ihracatı aylık %7,6 artış ve yıllık %13,8 düşüşle 200.000 mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin söz konusu aydaki köşebent ihracatı ise yıllık %5,3 artış ve aylık %12 düşüşle 220.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, yurt dışından gelen inşaat demiri ve filmaşin talebindeki iyileşme ihracat hacminde artışa sebep olurken, Çinli satıcıların ihracat fiyatları da çok daha rekabetçi hale geldi.

 


Etiketler: filmaşin  uzun ürünler  ticaret  Uzak Doğu  ith/ihr istatistikleri  inşaat demiri  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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