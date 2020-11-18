﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları haftalık bazda hafif artış gösterdi, talep daha güçlü

Bugün, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla aşağı yönlü küçük bir düzeltme görürken, haftalık bazda hafif artış kaydetti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.