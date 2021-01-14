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Çin’in demir cevheri ithalatı 2020 yılında %9,5 ya da 101 milyon mt arttı

Perşembe, 14 Ocak 2021 15:20:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

14 Ocak tarihinde açıklanan Çin gümrük verilerine göre, 2020 yılında Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık bazda %9,5 veya 101 milyon mt artarak 1,17 milyar mt seviyesinde kaydedildi ve bu artış, geçen yılın ilk on bir ayında yıllık bazda kaydedilen artış oranına kıyasla 1,4 puan daha yavaş oldu. Çin’deki yüksek ham çelik üretimi ve tüketimi, demir cevheri ithalatını destekledi.

Aynı yılın Aralık ayında, Çin yıllık %4,5 ve aylık %1,4 düşüşle 96,75 milyon mt demir cevheri ithal etti.

Söz konusu ayda, demir cevheri fiyatları genel bir artış eğilimi göstererek 21 Aralık’ta en yüksek 175$/mt CFR seviyesine ulaşırken, daha sonra sınırlı bir aralıkta dalgalanma gösterdi. Çin’deki demir cevheri fiyatlarının Çin Yeni Yıl tatili öncesinde, çelik üreticilerinin stokları artırması beklendiği için yüksek seviyelerde dalgalı bir seyir izleyeceği düşünülüyor.


Etiketler: Uzak Doğu  ticaret  hammaddeler  Çin  demir cevheri  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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