Çin’in nihai mamul ihracatı 2023 yılında 90 milyon mt’u geçti

Cuma, 12 Ocak 2024 11:28:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin Genel Gümrük İdaresi, Çin’in nihai mamul ihracatının 2023 yılında yıllık %36,2 artışla 90,3 milyon mt seviyesinde yer aldığını açıkladı. 2016 yılında kaydedilen 108 milyon mt’luk ihracatın ardından bu seviyede ürün ihraç edilmesi yerel talepteki zayıflamaya ve nispeten yüksek kapasite kullanım oranlarına bağlandı.

Çinli üreticilerin 2024 yılında yapılacak ihracata dair planları yüksek seviyede yer alsa da bazı düşüşlerin olacağı öngörülüyor. Bir tüccar, “Üreticiler her yıl 90 milyon mt ihracat yapamaz. Ancak yine de 2024 yılında 80 milyon mt seviyesine ulaşacağımızı ya da bu seviyeyi biraz geçeceğimizi düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte bazı üreticilerin ihracat piyasasındaki stratejilerini değiştireceği belirtildi. SteelOrbis’e konuşan Çinli büyük bir üretici, “KDV’siz satış yapan tüccarlar ucuz fiyatlarla sıradan çelik satışlarını domine ettiği için artık bu ürünlere yoğunlaşmayacağız. Bunun yerine bu tüccarların varlık göstermediği soğuk rulo sac, levha ve diğer yüksek kaliteli ürün satışlarını tercih edeceğiz,” şeklinde konuştu.

Çin’in nihai mamul ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %3,5 düşüş ve yıllık %43,1 artışla 7,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin nihai mamul ithalatı bahsi geçen ayda aylık %8,3 artış ve yıllık %5 düşüşle 665.000 mt seviyesinde kaydedilirken 2023 yılında %27,6 düşüşle 7,6 milyon mt nihai mamul ithal edildi.

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