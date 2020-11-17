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Çin’in kömür üretimi Ocak-Ekim döneminde %0,1 arttı

Salı, 17 Kasım 2020 12:23:44 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’in ham kömür üretimi, yılın ilk dokuz ayında kaydedilen yıllık %0,1’lik düşüşün ardından yıllık %0,1 artışla 3,13 milyar mt seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Ekim ayında ise, Çin’in ham kömür üretimi, Eylül ayındaki %0,9’luk düşüşe kıyasla yıllık bazda %1,4 artış göstererek 340 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı zamanda, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin yıllık bazda %8,3 düşüşle 250 milyon mt kömür ithalatı gerçekleştirirken, bu düşüş oranı yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilene kıyasla 3,9 puan daha yüksek oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  üretim  çelik üretimi  koklaşabilir taş kömürü  hammaddeler  Çin  |  benzer haberler »


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