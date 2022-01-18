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Çin’in kömür üretimi 2021 yılında %4,7 arttı

Salı, 18 Ocak 2022 11:11:06 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi 2021 yılında yıllık %4,7 ve 2019 yılına kıyasla %5,6 artışla 4,07 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Aralık ayında, ham kömür üretimi yıllık %7,2 ve 2019 yılının aynı ayına kıyasla %10,7 artarak 380 milyon mt seviyesine yükseldi. Söz konusu yıllık artış, Kasım ayında kaydedilene kıyasla 2,6 puan daha hızlı oldu.

Ayrıca, 2021 yılında ülkenin kömür ithalatı yıllık %6,6 artarak 320 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  hammaddeler  Çin  |  benzer haberler »


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