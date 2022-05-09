Çin’in kömür ithalatı Rusya çıkışlı arzın artması nedeniyle Nisan’da aylık %43,4 yükseldi

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 12:02:03 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın ilk dört ayında, Çin’in kömür ithalatı yıllık %16,2 düşüşle 75,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Nisan ayında ise, Çin yıllık %8,4 düşüş ve aylık %43,4 artışla 23,55 milyon mt kömür ithalatı gerçekleştirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya’nın ekonomisinin abluka altına alınmasıyla sonuçlandı ve ülkede dolar bazlı ödeme yapılamaz hale geldi. Bu nedenle Rusya indirimli fiyatlardan Çin’e satış yapmaya odaklandı ve ödemeler yen bazında yapılıyor. Piyasa analistleri, ödemeler gelecekte daha kolay olacağı için Rusya’nın Çin pazarına Mayıs itibarıyla daha çok kömür satacağını öngörüyor.