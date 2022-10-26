Çin’in kömür ithalatı Ocak-Eylül döneminde %12,7 düştü

Çarşamba, 26 Ekim 2022 12:29:07 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin’in kömür ithalatı yıllık %12,7 düşüşle 200,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %29,5 artışla 45,43 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %96,6 artışla 11,37 milyar $ oldu. Aynı dönemde Çin yıllık %24,9 artışla 8,55 milyon mt antrasit ithal ederken, bu ithalatın değeri yıllık %109,3 artışla 1,8 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Eylül ayında Çin’in toplam kömür ithalatı, yıllık %57,5 artışla 6,85 milyon mt olan koklaşabilir taş kömürü ithalatı ve yıllık %11,1 artışla 835.000 mt olan antrasit ithalatı dahil olmak üzere yıllık %0,5 artışla 33,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, koklaşabilir taş kömürü ve antrasit ithalatının değeri ise sırasıyla yıllık %18,3 ve %26,5 artışla 1,27 milyar $ ve 160 milyon $ seviyelerinde yer aldı.