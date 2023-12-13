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Endonezya, Japonya ve Moğolistan Ocak-Ekim döneminde Çin’e 193.200 mt kok ihraç etti

Çarşamba, 13 Aralık 2023 10:39:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Ocak-Ekim döneminde Çin’in kok ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6,9 düşüşle 7,25 milyon mt olarak kaydedilmişti. Dış piyasalara verilen ortalama kok fiyatları yıllık %39,04 düşüşle 284,52$/mt seviyesinde kaydedildi. Çin’den en fazla kok ithalatı yapan ülkeler, 3,81 milyon mt kok ile Çin’in yaptığı toplam kok ihracatının %52,51’ini oluşturan Endonezya, Hindistan ve Malezya oldu.

Çin yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %47,36 düşüşle 219.200 mt kok ithal ederken ortalama ithal kok fiyatı yıllık %30,81 düşüşle 296,46$/mt seviyesinde yer aldı. Çin’in kok ithalatının %88,14’ünü, toplam 193.200 mt kok ihraç eden Endonezya, Japonya ve Moğolistan meydana getirdi.

Öte yandan Çin’in Ocak-Ekim dönemindeki koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %57,09 artışla 81,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ortalama ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatı ise yıllık %30,66 düşüşle 168,7$/mt oldu. Moğolistan, Rusya ve Kanada’nın Çin’e yaptığı 70,17 milyon mt’luk ihracat Çin’in toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının %86,5’ini oluşturdu.

Çin’in koklaşabilir taş kömürü tüketimi yılın ilk on ayında %6,13 artışla 491,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Metalürjik Kok Hammaddeler Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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