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Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Şubat döneminde %36,52 arttı

Salı, 26 Mart 2024 11:17:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ocak-Şubat döneminde %36,52 artışla 17,89 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Çin’in ilk iki ay içinde en fazla koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkeler 12,69 milyon mt ile toplam ithalatın %70,97’sini oluşturan Rusya ve Moğolistan oldu. Avustralya, ABD, Kanada ve Endonezya’nın ithalattaki payları ise sırasıyla %8,72, %7,89, %7,68 ve %3,03 oldu.

Çin’in 2023 yılında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2022’ye kıyasla %57,97 artışla 90,63 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. Ülkenin 2023 yılında en fazla koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler %52,3 ile Moğolistan, %26,27 ile Rusya, %7,6 ile Kanada, %6,07 ile ABD, %3,67 ile Endonezya ve %2,52 ile Avustralya oldu.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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