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Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %25,5 arttı

Perşembe, 22 Eylül 2022 13:58:53 (GMT+3)   |   Şanghay
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %25,5 artışla 38,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, Çin Moğolistan’dan 13,13 milyon mt, Rusya’dan 12,36 milyon mt, Kanada’dan 5,54 milyon mt ve ABD’den 3,68 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ithal ederken, bu alımlar söz konusu dönemdeki toplam ithalatın sırasıyla %34, %32, %14,4 ve %9,5’ini oluşturdu.

Yalnızca Ağustos ayında ise, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %36,8 ve aylık %4,7 artışla 6,41 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ağustos ayında, Çin İç Moğolistan’dan 2,87 milyon mt, Rusya’dan 1,9 milyon mt, Kanada’dan 798.000 mt ve ABD’den 505.000 mt koklaşabilir taş kömürü ithal ederken, bu alımlar söz konusu aydaki toplam ithalatın sırasıyla %44,9, %29,7, %12,5 ve %7,9’unu oluşturdu.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik İth/ihr İstatistikleri 

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