Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %21,5 arttı

Cuma, 23 Aralık 2022 11:17:19 (GMT+3) | Şanghay

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %21,53 artışla 57,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, Çin’in Moğolistan, Rusya, Kanada, ABD, Avustralya ve Endonezya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı toplam ithalatın sırasıyla %37,65, %33,69, %13,23, %7,33, %3,78 ve %3,42’sini oluşturdu.

Yalnızca Kasım ayında ise, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %25,96 ve aylık %7,66 düşüşle 5,73 milyon mt seviyesinde yer aldı. Kasım ayında, Çin’in Moğolistan, Rusya, Kanada ve ABD’den yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı toplam ithalatın sırasıyla %43,52, %36,89, %12,82 ve %2,34’ünü oluşturdu.

Kasım ayında ülkenin koklaşabilir ithalatı, çoğunlukla Moğolistan ve Rusya’dan yapılan ithalatın aylık bazda sırasıyla %11,67 ve %14,05 düşmesi nedeniyle azaldı. Buna karşın, söz konusu ayda Çin’in Moğolistan ve Rusya’dan yaptığı termal kömür ithalatı yıllık bazda sırasıyla %883 ve %47 artış gösterdi.