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Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde %57,1 arttı

Çarşamba, 22 Kasım 2023 12:30:22 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde %57,1 artışla 81,12 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülke aynı dönem içinde %62,5 artışla 15,05 milyon mt antrasit kömür ithal etti.

Çin’in ilk on ay içinde en fazla koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği üç ülke yıllık 116,28% artışla 41,39 milyon mt ile Moğolistan, %26,96 artışla 21,89 milyon mt ile Rusya ve %5,51 düşüşle 6,49 milyon mt ile Kanada oldu. 

Yalnızca Ekim ayında Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %26,3 düşüş ve yıllık %28,5 artışla 7,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülke aynı dönem içinde %36,4 artışla 1,52 milyon mt antrasit kömür ithal etti. 

Çin’in Ekim ayında en fazla koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği üç ülke aylık %30,15 ve yıllık 31,87% artışla 3,68 milyon mt ile Moğolistan, aylık %23,14 ve yıllık %18,05 düşüşle 2 milyon mt ile Rusya ve aylık %0,37 düşüş ve yıllık %25,27 artışla 899.500 mt ile Kanada oldu.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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