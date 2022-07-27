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Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Haziran döneminde %17 arttı

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 12:11:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yılın ilk yarısında, Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %16,97 artışla 26,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Haziran ayında, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %20,53 ve aylık %9,15 artışla 4,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Haziran ayında, Çin İç Moğolistan’dan 2,28 milyon mt, Rusya’dan 1,70 milyon mt ve Kanada’dan 651.000 mt koklaşabilir taş kömürü ithal ederken, bu alımlar söz konusu aydaki toplam ithalatın %92’sini oluşturdu. Öte yandan, aynı ayda ABD’den ise 78.858 mt koklaşabilir taş kömürü ithal edildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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