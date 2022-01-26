Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2021’de %25 düştü, Aralık'ta yıllık bazda büyük artış gösterdi

Çarşamba, 26 Ocak 2022 17:07:32 (GMT+3) | Şanghay

2021 yılında Çin yıllık %24,62 düşüşle 54,69 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ithal etti

Ülkenin Aralık ayındaki ithalat hacimleri, 2020 yılında kaydedilen düşük seviyeler nedeniyle yıllık bazda büyük artış gösterdi. Çin gümrük verilerine göre, 2021 yılının Aralık ayında ülke aylık %3,28 düşüşle yaklaşık 7,49 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ithal etti. Söz konusu seviye 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 3,56 milyon mt’a göre iki kat artış göstermiş oldu. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Çin 7,74 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ithal etmişti.