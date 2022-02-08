﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in kok üretimi 2021 yılında %2,2 düştü

Salı, 08 Şubat 2022 12:02:45 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin kok üretimi 2021 yılında yıllık %2,2 düşüşle 464 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çelik ve kok üretimi yapan işletmelerin toplam kok üretimi 2021 yılında yıllık %5,5 artışla 110 milyon mt olurken, diğer kok üreticilerinin kok üretimi yıllık %4,3 düşerek 354 milyon mt seviyesine geriledi.

Koklaşabilir taş kömürü arzındaki daralma ve fiyatlardaki sert artışlar nedeniyle kok fiyatları geçtiğimiz yıl büyük artışlar kaydetti.

Öte yandan Çin’in kok ihracat hacmi yıllık %75,38 artışla 6,45 milyon mt olurken, kok ithalatı yıllık %55,3 düşerek 1,33 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  hammaddeler  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27 Oca

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,37 düştü
21 Oca

Çin’in demir cevheri üretimi 2021 yılında %9,4 arttı
20 Oca

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,56 arttı
17 Oca

NBS: Çin’in ham çelik üretimi 2021 yılında %3 düştü
14 Oca

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,09 düştü