Çin’in kok üretimi 2021 yılında %2,2 düştü

Salı, 08 Şubat 2022 12:02:45 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin kok üretimi 2021 yılında yıllık %2,2 düşüşle 464 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çelik ve kok üretimi yapan işletmelerin toplam kok üretimi 2021 yılında yıllık %5,5 artışla 110 milyon mt olurken, diğer kok üreticilerinin kok üretimi yıllık %4,3 düşerek 354 milyon mt seviyesine geriledi.

Koklaşabilir taş kömürü arzındaki daralma ve fiyatlardaki sert artışlar nedeniyle kok fiyatları geçtiğimiz yıl büyük artışlar kaydetti.

Öte yandan Çin’in kok ihracat hacmi yıllık %75,38 artışla 6,45 milyon mt olurken, kok ithalatı yıllık %55,3 düşerek 1,33 milyon mt seviyesinde yer aldı.