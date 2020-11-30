Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımı Ocak-Ekim döneminde %11,8 arttı

Pazartesi, 30 Kasım 2020 12:30:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanlığı (MOT) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’deki kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları, yılın ilk dokuz ayında kaydedilen artış hızından 1 puan daha düşük olarak yıllık %11,8 artışla 2,15 trilyon RMB (330 milyar $) oldu. Bununla birlikte, aynı dönemde Çin’deki kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları tüm yıl için hedeflenen 1,8 trilyon RMB’lik yatırım değerinden %19,4 yüksek seviyede yer aldı.

Söz konusu dönemde, Çin'de yol tesislerinin inşaatında sabit varlık yatırımı yıllık %12 artışla 2,03 trilyon RMB (310 milyar $), iç nehir tesislerinin inşaatında sabit varlık yatırımı yıllık %11,3 artışla 52,9 milyar RMB (8,1 milyar $) ve kıyı tesislerinin inşaatında sabit varlık yatırımı yıllık %20,6 artışla 50,84 milyar RMB (7,7 milyar $) olarak gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, ulaşımdaki sabit varlık yatırımı yıllık %8,9 artışla 2,85 trilyon RMB (430 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,5782 RMB