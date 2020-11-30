﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımı Ocak-Ekim döneminde %11,8 arttı

Pazartesi, 30 Kasım 2020 12:30:53 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulaştırma Bakanlığı (MOT) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’deki kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları, yılın ilk dokuz ayında kaydedilen artış hızından 1 puan daha düşük olarak yıllık %11,8 artışla 2,15 trilyon RMB (330 milyar $) oldu. Bununla birlikte, aynı dönemde Çin’deki kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları tüm yıl için hedeflenen 1,8 trilyon RMB’lik yatırım değerinden %19,4 yüksek seviyede yer aldı.

Söz konusu dönemde, Çin'de yol tesislerinin inşaatında sabit varlık yatırımı yıllık %12 artışla 2,03 trilyon RMB (310 milyar $), iç nehir tesislerinin inşaatında sabit varlık yatırımı yıllık %11,3 artışla 52,9 milyar RMB (8,1 milyar $) ve kıyı tesislerinin inşaatında sabit varlık yatırımı yıllık %20,6 artışla 50,84 milyar RMB (7,7 milyar $) olarak gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, ulaşımdaki sabit varlık yatırımı yıllık %8,9 artışla 2,85 trilyon RMB (430 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,5782 RMB


Etiketler: yatırım  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26  Kas

Shanxi eyaletinin kömür üretimi Ekim ayında %13,9 arttı
26  Kas

Çin’de günlük ortalama perakende araç satışı Kasım ayının üçüncü haftasında %7 arttı
25  Kas

Çin’de arazi satışlarından elde edilen gelir %18,3 arttı
23  Kas

Çin merkezli Nanjing Iron & Steel Endonezya’da kok projesine yatırım yapacak
16  Kas

Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %1,8 arttı