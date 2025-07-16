Çin’in ham çelik üretimi Haziran’da 2025 yılının en düşük seviyesine indi, ilk yarıda %3 azaldı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun verilerine göre bu yıl Haziran ayında Çin’in pik demir ve ham çelik üretimi yıllık bazda sırasıyla %4,1 ve %9,2 düşüşle 71,91 milyon mt ve 83,18 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık bazda %1,8 artışla 127,84 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Haziran ayında ham çelik üretiminde yıllık bazda kaydedilen düşüş, bu yılın en yüksek düşüşü olurken, aylık üretimin önümüzdeki birkaç ay boyunca 85 milyon mt’un altında kalması bekleniyor. Ham çelik üretiminin Mayıs ayına kıyasla ise %3,89 gerilediği gözleniyor ve bu düşüşte, talep açısından durgun olan sezonun başında daha fazla tesisin bakım çalışmasına başlaması rol oynuyor. Bunun yanı sıra elektrik ark ocaklı tesisler, yerel hurda fiyatlarının yüksek seyretmesi ve demir cevherinden üretim yapan üreticilerin kârlılıkları artarken kendilerinin zarar etmeleri nedeniyle kapasite kullanım oranlarını düşürmek zorunda kaldı.

Üretimdeki düşüşlerin başlıca nedeni zayıf yerel talep olmaya devam etse de Haziran ayında dış pazarlara yapılan sevkiyatların 10 milyon mt’un altına inmesiyle ihracat baskısı da artı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise Çin’in toplam pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla %0,8 ve %3 düşüş ile %4,6 artışla 434,68 milyon mt, 514,83 milyon mt ve 734,38 milyon mt olarak kaydedildi.

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Haziran ayının sonunda (21-30 Haziran) Çin’de tamamı CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik üretimi Haziran ayının ortasına (11-20 Haziran) kıyasla %0,9 düşüşle 2,129 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında Çin’de çelik üretimindeki düşüşün devam etmesi bekleniyor. Piyasa kaynakları, Tangshan ve Shanxi bölgelerinde uygulanan resmi üretim kısıtlamalarının da etkisiyle ülkenin ham çelik üretiminin yaklaşık 80-82 milyon mt seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyor.