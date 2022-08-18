Çin’in gemi üretimi Ocak-Temmuz döneminde %13,8 düştü

Perşembe, 18 Ağustos 2022 11:29:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %13,8 düşüşle 20,85 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %43,1 düşüşle 25,72 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Temmuz ayının sonunda yıllık %15,6 artışla 103,66 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Bu yıl Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi ise toplam üretimin %86,1’ini oluşturdu.

75 büyük gemi üretim şirketinin verilerine göre, yılın ilk yedi ayında söz konusu gemi üretim şirketlerinin faaliyet geliri yıllık %6,9 artışla 155,75 milyar RMB (23 milyar $) olurken, brüt kârı ise yıllık %94,2 artışla 1,67 milyar RMB (250 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Çin’in toplam gemi üretimi küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %44,4’ünü oluştururken, Çin’i %31,7 ile Güney Kore ve %21,3 ile Japonya takip etti.